Нижегородцев приглашают принять участие во всероссийской переписи грачей Общество

Фото: с сайта flickr.com

В России стартовала программа "Грач — птица 2025 года", которую инициировал Союз охраны птиц. Всех орнитологов, школьников, студентов и просто любителей птиц приглашают присоединиться к акции.

Как сообщаеттелеканал "360", последний раз учёт грачей проводился в 1980 году, поэтому необходимо актуализировать данные о популяции этих птиц.

На специальном сайте можно найти инструкции по организации учёта и заполнить электронную анкету. После заполнения формы каждый участник получит электронный сертификат.

Стоит отметить, что начиная с 1996 года Союз охраны птиц России в январе выбирает "Птицу года". В ушедшем году такой птицей был чиж, а в наступившем 2025 году его место занял грач.

Грачи были выбраны птицей года из-за сокращения их популяции. Орнитологи считают, что это связано с массовой вырубкой лесов, где грачи строят гнёзда, а также с использованием ядохимикатов на полях.

Грачи относятся к семейству врановых и являются одними из самых умных птиц. Их отличительными чертами являются чёрное оперение с переливами синего и фиолетового, а также большой клюв с белым кольцом у основания. Они социальны, гнездятся колониями, много общаются друг с другом, способны различать цвета и обладают отличной зрительной памятью. В природе продолжительность жизни этих птиц составляет 15-20 лет, в неволе - 30-50 лет.

А ещё эти птицы считаются одними из первых вестников весны. Они прилетают в наши края в марте, а иногда и в феврале. Зимуют эти птицы в Турции, на Кавказе, в Иране, Афганистане, Средней Азии, Китае и Японии.