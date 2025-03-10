В НГХМ запустили экскурсионные программы для обладателей "Пушкинской карты" Культура и отдых

В Нижегородском художественном музее запустили экскурсионные программы для обладателей «Пушкинской карты». Сборные экскурсии для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет будут проходить по постоянным экспозициям музея. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Специалисты экскурсионного отдела музея подготовили несколько тематических экскурсий (12+). Так, 12 марта, 4 апреля и 2 мая в 14.00 в «НГХМ|Русское искусство» (Кремль, корп. 3) запланирована экскурсия «Идеал женской красоты в русском искусстве». Также 26 марта, 25 апреля и 22 мая в 14.00 в «НГХМ|Русское искусство» пройдет экскурсия «Красота русского пейзажа». Экскурсию «Персона, портрет, образ» в «НГХМ|Русское искусство» можно посетить 21 марта, 17 апреля и 14 мая в 14.00. Также здесь 19 марта, 9 апреля и 9 мая в 14.00 ждут держателей «Пушкинской карты» на экскурсию «История России в картинах».

В «НГХМ|Зарубежное искусство» (Верхневолжская наб, д. 3) 28 марта, 30 апреля и 30 мая в 14.00 состоится экскурсия «Хрупкие истории». В «НГХМ|Искусство XX века» (пл. Минина, д. 2/2) 14 марта, 24 апреля и 15 мая состоится экскурсия «Нижегородцы в авангарде».

Билеты на экскурсии можно приобрести заранее на сайте музея, в разделе «Пушкинская карта».

Напомним, что с этого года программа «Пушкинская карта» продолжает работу в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Виртуальную карту можно оформить в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Список мероприятий есть на сайте Культура.РФ, каждый день он обновляется.