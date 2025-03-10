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Культура и отдых

Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде откроется с 14 марта

11 марта 2025 17:42  [36] Культура и отдых

С 14 марта в Нижнем Новгороде возобновляется работа кругового маршрута (0+) по стенам кремля. Впервые за последние четыре года туристический маршрут открывается так рано — почти на месяц раньше привычного срока. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.  

С 14 марта по март включительно круговой маршрут будет работать с 10:00 до 18:00. А с апреля время работы продлят до 20:00.  

Гости смогут пройти по самому длинному боевому ходу среди всех российских крепостей – его протяженность составляет 2 километра 113 метров. Также можно будет изучить историю кремля, увидеть его внутренние конструкции и насладиться панорамными видами города со смотровых площадок в Тайницкой и Георгиевской башнях.  

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов отметил, что столь ранний старт сезона стал возможен благодаря погодным условиям. Он выразил уверенность, что это увеличит число посетителей, которые смогут проверить свои силы, преодолевая перепады высот во время прогулки по стенам кремля.

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Теги:
Кремль НГИАМЗ
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