Директора нижегородской школы №117 отстранили после поножовщины Общество

Директор школы №117 в Сормовском районе временно отстранена от должности на время разбирательства после нападения ученика на одноклассников. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, один из ключевых вопросов — почему исправный металлодетектор на входе в школу не работал.

"Все муниципальные школы оборудованы в соответствии с нормами безопасности, на это были выделены значительные средства. До завершения расследования директор школы отстранена. Кроме того, совместно с Росгвардией будет проведена проверка работы частных охранных организаций в образовательных учреждениях", — отметил Шалабаев.

Расследование продолжается, ведется проверка системы безопасности школы.

Напомним, что ученик пришел в школу с ножом, которым в итоге порезал двух сверстников. После случившегося мальчик сбежал, но его вскоре нашли. В СК возбуждено уголовное дело.

Один из учеников школы №117 обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Он рассказал, что учителя подшучивали над подростком. Также в СМИ появилась информация, что задержанный подвергался буллингу со стороны детей.