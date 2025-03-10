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Общество

Директора нижегородской школы №117 отстранили после поножовщины

11 марта 2025 17:50  [5] Общество

Директор школы №117 в Сормовском районе временно отстранена от должности на время разбирательства после нападения ученика на одноклассников. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.  

По его словам, один из ключевых вопросов — почему исправный металлодетектор на входе в школу не работал.  

"Все муниципальные школы оборудованы в соответствии с нормами безопасности, на это были выделены значительные средства. До завершения расследования директор школы отстранена. Кроме того, совместно с Росгвардией будет проведена проверка работы частных охранных организаций в образовательных учреждениях", — отметил Шалабаев.  

Расследование продолжается, ведется проверка системы безопасности школы.

Напомним, что ученик пришел в школу с ножом, которым в итоге порезал двух сверстников. После случившегося мальчик сбежал, но его вскоре нашли. В СК возбуждено уголовное дело. 

Один из учеников школы №117 обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Он рассказал, что учителя подшучивали над подростком. Также в СМИ появилась информация, что задержанный подвергался буллингу со стороны детей.

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Теги:
Безопасность поножовщина Школы
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