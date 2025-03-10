Врачи спасли нижегородку, пытавшуюся удалить "паразитов" с лица ножницами Общество

Нижегородские дерматовенерологи оказали помощь пенсионерке, которая самостоятельно пыталась избавиться от язвенного повреждения кожи носа. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского медуниверситета.

Как рассказала сама пациентка, около восьми месяцев назад она заметила на носу черные точки, которые ошибочно приняла за "яйца паразитов". Женщина решила удалить их своими силами, используя иглы, пинцет и ножницы.

Придя к врачам, пенсионерка принесла с собой пластиковый контейнер с "извлеченными паразитами". Однако лабораторное исследование показало, что внутри находились только фрагменты кожи, волосы и текстильные волокна.

За последние три месяца состояние женщины ухудшилось: она стала плохо спать, потеряла аппетит и избегала общения. Медики назначили ей лечение, которое уже дало положительный результат.