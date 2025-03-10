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Происшествия

Нижегородец попал под уголовку о госизмене за перевод крипты украинским боевикам

12 марта 2025 10:22  [69] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода за перевод криптовалюты украинским боевикам, сообщили в ЦОС ФСБ России. 

Отмечается, что на 22-летнего парня завели уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). 

В ведомстве добавили, что задержанный установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Он переводил деньги в криптовалюте на счета террористической организации (запрещенной в России).

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в силовом ведомстве. 

Ранее сообщалось, что двух нижегородских подростков задержали за теракт на железной дороге.

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Теги:
Терроризм ФСБ
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