Нижегородец попал под уголовку о госизмене за перевод крипты украинским боевикам Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода за перевод криптовалюты украинским боевикам, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что на 22-летнего парня завели уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ).

В ведомстве добавили, что задержанный установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Он переводил деньги в криптовалюте на счета террористической организации (запрещенной в России).

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в силовом ведомстве.

Ранее сообщалось, что двух нижегородских подростков задержали за теракт на железной дороге.