Нижегородец попал под уголовку о госизмене за перевод крипты украинским боевикам

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода за перевод криптовалюты украинским боевикам, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что на 22-летнего парня завели уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ).
В ведомстве добавили, что задержанный установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Он переводил деньги в криптовалюте на счета террористической организации (запрещенной в России).
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в силовом ведомстве.
Ранее сообщалось, что двух нижегородских подростков задержали за теракт на железной дороге.
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