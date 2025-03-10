Жители Нижегородской области потеряли более 48 млн рублей из-за мошенников Происшествия

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 96 случаев мошенничества. Чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка" (38 эпизодов), "Предложение дополнительного заработка" (21 случай) и "Мошенничество при онлайн-покупке" (11 эпизодов).

В общей сложности жертвы аферистов лишились более 48 миллионов рублей.

Так, жителю Дзержинска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о "подозрительных операциях" и убедил мужчину перевести деньги на "безопасный счет" через специальную ссылку. Потерпевший отправил 200 тысяч рублей, а позже понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.

А в Нижнем Новгороде 43-летняя нижегородка больше месяца переписывалась с неизвестным мужчиной, который представился инвестором на рынке ценных бумаг. Следуя его указаниям, она оформила кредит на 3 104 000 рублей и вместе с собственными сбережениями в 196 000 рублей перевела деньги "для старта в бизнесе". После исчезновения "работодателя" женщина поняла, что ее обманули.

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и не передавать деньги незнакомцам, какими бы убедительными они ни казались.