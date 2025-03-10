Проект нижегородского студента по автоматизации выращивания клубники победил в стипендиальном конкурсе "Система" Общество

Фото: Цифровая экосистема МТС

Цифровая экосистема МТС совместно с благотворительным фондом «Система» объявили победителей Стипендиального конкурса «Система» - 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 регионов России получат финансовую и методическую поддержку своих проектов, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт в компаниях-партнерах программы. Алексей Дроздов, студент Нижегородского государственного института экономики и управления, стал победителем в направлении «Технологии для комфортной жизни».

Стипендиат представил проект Smart green house по автоматизации выращивания клубники без участия человека в условиях городской среды. В рамках работы над проектом планируется создать коробочное решение – систему, включающую контроллеры, датчики и сенсоры для сбора данных о микроклимате и составе питательного раствора в целях мониторинга состояния растений, а также нейросеть, обученную на принятие решений в части анализа состояния растений, выявления заболеваний и оптимизации питательных веществ. Описанные технологические решения в совокупности с подобранным оптимальным составов питательных растворов позволит сделать выращивание сельскохозяйственных культур доступным даже для городских жителей без соответствующего опыта.

«Нижегородская область традиционно входит в число лидеров по качеству подготовки студентов, и мы активно поддерживаем это направление, выстраивая эффективное партнерство с учебными заведениями. Как соорганизатор Стипендиального конкурса “Система”, мы высоко оцениваем цифровой фокус всех представленных проектов. Среди стипендиатов – разработчики передовых ИИ-технологий, программных продуктов и умных систем мониторинга. Многие из этих инициатив имеют большой потенциал для развития в успешные технологические стартапы, и мы рады быть частью этого инновационного процесса, помогая молодым талантам реализовать их амбициозные идеи», – рассказывает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Авторам проектов-победителей программы в течение пяти месяцев будет выплачиваться стипендия: студентам СПО – по 10 000 рублей ежемесячно, студентам вузов – по 25 000 рублей ежемесячно. Также стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах проекта.