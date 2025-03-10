Нижний Новгород получил статус столицы финансовой культуры Экономика

Фото: телеграм-канал правительства РФ

Нижний Новгород и Красноярск стали победителями всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры – 2025". Финал состязания прошел 12 марта 2025 года на площадке Национального центра "Россия". Организаторами выступили Министерство финансов и Банк России.

В конкурсе приняли участие 12 регионов, представивших свои проекты по повышению финансовой грамотности. Нижегородская и красноярская инициативы были признаны лучшими.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион исторически играл важную роль в экономике страны. Он напомнил, что Нижегородская ярмарка когда-то была "карманом России", а сегодня город остается одним из ключевых финансовых центров.

В качестве столицы финансовой культуры Нижний Новгород запустит уникальный проект "Резидент столицы финансовой культуры", направленный на популяризацию финансовой грамотности и киберграмотности через интерактивные и игровые форматы.

Инициатива ориентирована на широкий круг участников – учащихся, молодежь, педагогов, волонтеров, предпринимателей и пенсионеров.

Как рассказал заместитель губернатора Егор Поляков, проект предусматривает создание цифровой платформы – сайта и мобильного приложения. Участники смогут зарегистрироваться, принимать участие в мероприятиях по финансовой культуре, зарабатывать баллы и обменивать их на призы: мерч, скидки на билеты в театры, музеи и спортивные мероприятия. Начисление баллов также предусмотрено за участие в программе долгосрочных сбережений и инициативах по бюджетированию.

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова отметила, что Нижегородская область давно занимает передовые позиции в финансовом просвещении. В регионе были запущены первые в России "вагоны финансовой грамотности" в метро и на детской железной дороге. Кроме того, проект "Город финансовых знаний" охватывает различные населенные пункты области.

За последние годы многие нижегородские инициативы вошли в список лучших региональных практик по повышению финансовой грамотности. Благодаря развитой инфраструктуре, активному участию жителей и поддержке профильных ведомств Нижний Новгород готов к реализации масштабных проектов в статусе столицы финансовой культуры.