В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 марта 2025 14:16  [125] СК возбудил уголовное дело о взятках в нижегородском филиале РАНХиГС
12 марта 2025 14:00  [113] Жители Нижегородской области потеряли более 48 млн рублей из-за мошенников
12 марта 2025 13:29  [216] ФСБ задержала экс-начальника УТ МВД по ПФО Александра Бережного
12 марта 2025 12:46  [134] Работодатель выплатит проводнику 410 тысяч рублей за полученную травму в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 12:22  [165] Главбух украла более 2,3 млн в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 12:10  [171] Дело о халатности завели после поножовщины в нижегородской школе №117
12 марта 2025 11:15  [201] Появились шокирующие подробности гибели ребенка на озере в Балахне
12 марта 2025 10:36  [1520] Источник сообщил о задержании ректора РАНХиГС в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 10:22  [240] Нижегородец попал под уголовку о госизмене за перевод крипты украинским боевикам
12 марта 2025 09:43  [242] Подростки на самокате сбили пенсионерку в Нижнем Новгороде
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о взятках в нижегородском филиале РАНХиГС

12 марта 2025 14:16  [125] Происшествия

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и ряда его подчиненных. Их подозревают в получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основанием для расследования стали материалы регионального управления ФСБ, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, с 2019 по 2025 год директор вуза вместе с коллегами организовал преступную схему. За денежное вознаграждение они оказывали жителям региона незаконные услуги: помогали с поступлением, выставляли положительные оценки без фактического посещения занятий и оформляли дипломы без прохождения обучения.  

Установлено, что один из студентов заплатил группе более 1 млн рублей. Взамен он получил возможность обучаться без сдачи экзаменов и успешно завершить вуз. Полученные деньги распределялись между участниками схемы.  

Следователи продолжают работу по выявлению всех обстоятельств преступления и возможных новых эпизодов. Уже проведены обыски по месту работы и жительства двух подозреваемых.  

Фигуранты задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала экс-начальника УТ МВД по ПФО Александра Бережного.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки РАНХиГС Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph