СК возбудил уголовное дело о взятках в нижегородском филиале РАНХиГС Происшествия

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и ряда его подчиненных. Их подозревают в получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основанием для расследования стали материалы регионального управления ФСБ, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, с 2019 по 2025 год директор вуза вместе с коллегами организовал преступную схему. За денежное вознаграждение они оказывали жителям региона незаконные услуги: помогали с поступлением, выставляли положительные оценки без фактического посещения занятий и оформляли дипломы без прохождения обучения.

Установлено, что один из студентов заплатил группе более 1 млн рублей. Взамен он получил возможность обучаться без сдачи экзаменов и успешно завершить вуз. Полученные деньги распределялись между участниками схемы.

Следователи продолжают работу по выявлению всех обстоятельств преступления и возможных новых эпизодов. Уже проведены обыски по месту работы и жительства двух подозреваемых.

Фигуранты задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала экс-начальника УТ МВД по ПФО Александра Бережного.