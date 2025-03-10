Администрация Варнавина вернет автобусы до поселка Черемушки по решению суда Общество

Администрация Варнавинского округа Нижегородской области должна восстановить автобусное сообщение с поселком Черемушки. Такое решение вынес суд после обращения местного прокурора, потребовавшего организовать транспортное обслуживание населения.

По данным суда, автобусный маршрут из рабочего поселка Варнавино до Черемушек не функционирует уже длительное время. Это ограничивает транспортную доступность поселка, что нарушает права его жителей.

Суд признал обоснованность требований прокурора и постановил, что администрация округа должна организовать автобусное сообщение в срок до 1 июля 2025 года.