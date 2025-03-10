Провизор Никонов предупредил нижегородцев об опасности популярного крема Общество

Главный редактор издания "Стационар-пресс", провизор Алексей Никонов сообщил в телеграм-канале "Бокал прессека" об отзыве в США популярного средства для ухода за кожей. По данным концерна L’Oréal, продукт мог быть загрязнён бензолом – веществом, которое может представлять канцерогенную опасность.

Французский косметический гигант экстренно изъял всю линейку кремов, опасаясь их загрязнения вредным соединением. Производитель настоятельно рекомендует отказаться от использования этих средств для лечения акне и увлажнения кожи.

Хотя в России официальных поставок этого крема не должно быть, в отдельных аптеках или магазинах он мог появляться. В Госдуме уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить продукцию бренда на российском рынке.

"Ждём официальную позицию производителя или регулятора по российскому сегменту", – отметил Никонов.