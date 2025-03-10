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Общество

Провизор Никонов предупредил нижегородцев об опасности популярного крема

12 марта 2025 16:14  [230] Общество

Главный редактор издания "Стационар-пресс", провизор Алексей Никонов сообщил в телеграм-канале "Бокал прессека" об отзыве в США популярного средства для ухода за кожей. По данным концерна L’Oréal, продукт мог быть загрязнён бензолом – веществом, которое может представлять канцерогенную опасность.  

Французский косметический гигант экстренно изъял всю линейку кремов, опасаясь их загрязнения вредным соединением. Производитель настоятельно рекомендует отказаться от использования этих средств для лечения акне и увлажнения кожи.  

Хотя в России официальных поставок этого крема не должно быть, в отдельных аптеках или магазинах он мог появляться. В Госдуме уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить продукцию бренда на российском рынке.  

"Ждём официальную позицию производителя или регулятора по российскому сегменту", – отметил Никонов.

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Теги:
Здоровье красота
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