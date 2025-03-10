Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2025 16:44  [43] Детский сад и школу построят на Мещере до 2029 года
12 марта 2025 16:30  [67] Жители ПФО названы самыми "экономными" в стране
12 марта 2025 16:28  [90] Коворкинг в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке может открыться в 2025 году
12 марта 2025 16:14  [209] Провизор Никонов предупредил нижегородцев об опасности популярного крема
12 марта 2025 16:00  [98] Администрация Варнавина вернет автобусы до поселка Черемушки по решению суда
12 марта 2025 15:06  [137] Количество поездов и автобусов до Бора увеличат на время ремонта канатки
12 марта 2025 14:57  [107] Внушительные штрафы за выход на лёд весной предложили ввести в России
12 марта 2025 14:48  [147] Памятник Лобачевскому может появиться в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 14:23  [125] "Ростелеком" поможет аграриям перейти на цифру
12 марта 2025 14:01  [491] Ректор ННГУ Олег Трофимов высказался о слиянии с НГЛУ
Общество

Жители ПФО названы самыми "экономными" в стране

12 марта 2025 16:30  [67] Общество

Средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году среди жителей Приволжского федерального округа (ПФО) составил 1000 рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Такие данные приводит ВТБ.

Самыми активными пользователями кредитных карт стали клиенты из Центрального федерального округа. В 2024 году их средний чек в регионе составил 1,5 тыс. рублей. На втором месте – Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа – 1,4 тыс. рублей. Жители ПФО и Северо-Кавказского федеральных округов оказались самыми «экономными» – их средний чек составил 1000 рублей и 1200 рублей соответственно.

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка в ПФО остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2 процентных пункта, до 29%, по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт – 11%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви – по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют электроника, АЗС и маркетплейсы – на них приходится по 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.  

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством и книгами, а также в театрах и кино.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph