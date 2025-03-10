Жители ПФО названы самыми "экономными" в стране Общество

Средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году среди жителей Приволжского федерального округа (ПФО) составил 1000 рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Такие данные приводит ВТБ.

Самыми активными пользователями кредитных карт стали клиенты из Центрального федерального округа. В 2024 году их средний чек в регионе составил 1,5 тыс. рублей. На втором месте – Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа – 1,4 тыс. рублей. Жители ПФО и Северо-Кавказского федеральных округов оказались самыми «экономными» – их средний чек составил 1000 рублей и 1200 рублей соответственно.

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка в ПФО остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2 процентных пункта, до 29%, по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт – 11%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви – по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют электроника, АЗС и маркетплейсы – на них приходится по 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством и книгами, а также в театрах и кино.