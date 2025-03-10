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Общество

Спецборт МЧС привез в Нижний Новгород пострадавших при взрыве в Аргуне

13 марта 2025 08:11  [217] Общество

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Из Грозного в Нижний Новгород самолет Ил-76 экстренно эвакуировал трех человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.  

Пострадавшие получили ожоги в результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел 8 марта в хозяйственном магазине в Аргуне. Их состояние требует квалифицированной медицинской помощи.  

Для эвакуации использовался специальный борт МЧС, оснащенный современным оборудованием. В его комплектацию входят медицинские модули, аппараты искусственной вентиляции легких и кардиомониторы, позволяющие оказывать помощь прямо во время полета.  

За состоянием пациентов в воздухе следила бригада врачей Минздрава России.

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Теги:
Здоровье МЧС
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