Спецборт МЧС привез в Нижний Новгород пострадавших при взрыве в Аргуне Общество

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Из Грозного в Нижний Новгород самолет Ил-76 экстренно эвакуировал трех человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пострадавшие получили ожоги в результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел 8 марта в хозяйственном магазине в Аргуне. Их состояние требует квалифицированной медицинской помощи.

Для эвакуации использовался специальный борт МЧС, оснащенный современным оборудованием. В его комплектацию входят медицинские модули, аппараты искусственной вентиляции легких и кардиомониторы, позволяющие оказывать помощь прямо во время полета.

За состоянием пациентов в воздухе следила бригада врачей Минздрава России.