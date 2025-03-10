Нижегородцам предложили новый метод лечения боли в спине

В Нижнем Новгороде нейрохирурги 39-й городской больницы начали применять радиочастотную денервацию для лечения хронической боли в пояснице. Об этом сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.
Метод особенно эффективен при дегенеративных изменениях межпозвоночных суставов – одной из самых распространенных причин болевого синдрома в спине, от которого страдают две трети населения мира.
Суть процедуры заключается в воздействии тока высокой частоты на медиальную ветвь спинномозгового нерва, передающую болевые импульсы. Специальный электрод "отключает" этот нерв, устраняя неприятные ощущения.
Процедура проводится амбулаторно, без применения наркоза, и занимает около часа. Уже в день лечения пациент может покинуть клинику.
Проходить терапию можно бесплатно по полису ОМС, однако перед этим необходимо проконсультироваться с неврологом, чтобы исключить другие возможные причины боли.
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