Движение на Малой Покровской перекроют из-за ремонта водопровода Общество

В Нижнем Новгороде с 1 апреля вводятся поэтапные ограничения движения на улице Малой Покровской. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.

Ограничительные меры связаны с капитальным ремонтом магистрального водопровода. Работы проводятся по запросу АО "Теплоэнерго".

С 6:00 утра 1 апреля будет закрыт проезд в районе дома № 61 на Большой Покровской — на повороте с главной улицы города. После 30 апреля перекрытие снимут, но движение ограничат уже у дома № 4 по Малой Покровской. Этот участок останется закрытым еще месяц.

Работы продолжатся до 31 июля, при этом ограничения будут вводить поэтапно на разных отрезках улицы. На каждом из них специалисты будут менять инженерные сети.

Для автомобилистов обещают организовать объездные маршруты по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 апреля начнут действовать ограничения для движения большегрузов.