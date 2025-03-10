Озвучена причина обысков в ПИМУ Происшествия

Сотрудники ПИМУ подозреваются в хищении бюджетных средств, пишет связанный с силовиками телеграм-канал "Опер пишет...".

По данным источника, речь о средствах, выделенных в рамках национального проекта "Наука и университеты" на оснащение вуза дорогостоящим оборудованием.

Якобы должностные лица проводили конкурсы так, что победа в них досталась аффилированным фирмам. В итоге оборудование приобреталось по ценам в разы выше.

Ранее сообщалось об обысках в ПИМУ. По имеющейся информации, 13 марта были задержаны первый проректор и начальник службы закупок медуниверситета в Нижнем Новгороде.

Напомним, что под следствие недавно попали экс-ректор НГАТУ Игорь Воротников и экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова.