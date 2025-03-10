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Задержан водитель, устроивший серьезное ДТП у колеса обозрения на Сенной

13 марта 2025 11:25  [131] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали водителя внедорожника, который снес ограждения и лавочки на площади Сенной.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, после совершения ДТП водитель покинул место инцидента, однако был задержан по горячим следам.

В отношении 58-летнего мужчины, управлявшего машиной, дорожные полицейские составили протоколы: за оставление места ДТП и повреждение дорог и иных сооружений.

Мужчина сообщил, что не справился с управлением. Также он отметил, что не находился в момент ДТП в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки на самокате сбили пенсионерку.

 

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Теги:
ДТП Нижегородский район Полиция
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