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Общество

Нижний Новгород окутал густой туман 13 марта

13 марта 2025 13:19  [103] Общество

Днем 13 марта Нижний Новгород окутал плотный туман, придав городу таинственный облик. Читатели НИА "Нижний Новгород" поделились фотографиями необычного явления.  

"Утром была отличная видимость, а сейчас дошла до кухни и обомлела", – рассказала одна из горожанок.  

Туманы образуются, когда воздух насыщается влагой, и избыточный водяной пар конденсируется, превращаясь в мелкие капли. Это происходит либо из-за охлаждения воздуха, либо из-за испарения влаги с теплой поверхности в холодный воздух.  

Существует два типа туманов: охлаждения и испарения. В первом случае теплый воздух сталкивается с холодной поверхностью суши или воды, что особенно часто бывает осенью и зимой при поступлении теплых воздушных масс. Также туман может образовываться ночью при резком охлаждении почвы или снежного покрова.  

Туманы испарения чаще возникают осенью и зимой, когда холодный воздух проходит над более теплой водой или влажной землей после дождя.

Ранее сообщалось, что в конце недели Нижний Новгород ждет потепление до +16 градусов.

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