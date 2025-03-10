Нижний Новгород окутал густой туман 13 марта Общество

Днем 13 марта Нижний Новгород окутал плотный туман, придав городу таинственный облик. Читатели НИА "Нижний Новгород" поделились фотографиями необычного явления.

"Утром была отличная видимость, а сейчас дошла до кухни и обомлела", – рассказала одна из горожанок.

Туманы образуются, когда воздух насыщается влагой, и избыточный водяной пар конденсируется, превращаясь в мелкие капли. Это происходит либо из-за охлаждения воздуха, либо из-за испарения влаги с теплой поверхности в холодный воздух.

Существует два типа туманов: охлаждения и испарения. В первом случае теплый воздух сталкивается с холодной поверхностью суши или воды, что особенно часто бывает осенью и зимой при поступлении теплых воздушных масс. Также туман может образовываться ночью при резком охлаждении почвы или снежного покрова.

Туманы испарения чаще возникают осенью и зимой, когда холодный воздух проходит над более теплой водой или влажной землей после дождя.

Ранее сообщалось, что в конце недели Нижний Новгород ждет потепление до +16 градусов.