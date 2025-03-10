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Общество

Егор Крид высказался о резне в нижегородской школе №117

13 марта 2025 16:26  [111] Общество

Фото: телеграм-канал ВПШ

На своем концерте в Нижнем Новгороде певец Егор Крид прокомментировал недавний инцидент с поножовщиной в школе №117.  

"Я осуждаю этот поступок, такое недопустимо. Но задумайтесь, через что прошел этот парень, что привело его к такому решению. Если вы видите, что кого-то обижают – не оставайтесь в стороне, встаньте на защиту", – призвал артист со сцены.  

Напомним, трагедия произошла 11 марта: восьмиклассник напал на двух одноклассников с ножом. Пострадавших экстренно доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.  

Следственный комитет возбудил два уголовных дела – о покушении на убийство и халатности. Суд отправил подростка под домашний арест.  

По словам адвоката школьника, с первого класса он подвергался травле. Его мать обращалась к школьному психологу, который предложил организовать встречу с обидчиками.  

В департаменте образования сообщили, что проводится служебное расследование. Комиссия проверяет обстоятельства случившегося, в том числе почему в школе №117 не работала рамка металлодетектора. Директор школы временно отстранена от работы.

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Теги:
Дети знаменитости поножовщина
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