Центр художественной гимнастики начали проектировать в Нижнем Новгороде

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В Советском районе Нижнего Новгорода начали проектирование Центра художественной гимнастики, который разместится на улице Ванеева, 110Б, рядом с училищем олимпийского резерва. Наряду с ним на этом же участке построят четырехзвездочную гостиницу. Оба здания будут соединены закрытыми переходами.
Проектированием займется ООО "Асгард", ставшее победителем торгов на выполнение работ. С компанией заключен контракт стоимостью 45,9 млн рублей, что на 20,2 млн рублей меньше изначальной суммы, заявленной в тендере. Заказчиком выступает ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик".
Согласно условиям договора, проект должен быть готов и согласован с госэкспертизой до 1 декабря 2025 года.
Окончательная стоимость строительства будет определена после экспертизы проектной документации. Вопрос о финансировании объекта в данный момент находится на стадии проработки.
Ранее сообщалось, что нижегородка Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике.
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