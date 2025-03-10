Задержание сотрудников ПИМУ в Нижнем Новгороде попало на видео Происшествия

Нижегородские СК и МВД обнародовало кадры задержания первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Вячеслава Матвеичева, а также директора коммерческой организации. Видеозаписями поделились в пресс-службах ведомств.

Оперативные мероприятия прошли утром 13 марта. В ходе обысков в университете и по местам жительства фигурантов были задержаны двое сотрудников вуза и директор коммерческой компании. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 7 млн рублей.

На опубликованных кадрах видно, что силовикам пришлось вскрывать дверь в квартиру одного из подозреваемых. В ближайшее время задержанным планируют предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

Напомним, что с начала 2025 года в нижегородских вузах произошло четыре громких задержания.