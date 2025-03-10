Гибель двух женщин на пожаре в Нижнем Новгороде закончилась проверкой СК Происшествия

Следственный комитет начал проверку после трагического пожара в Приокском районе Нижнего Новгорода, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Возгорание произошло днем 13 марта во 2-м Кемеровском переулке. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек.

На месте происшествия обнаружены тела двух женщин (хозяйка квартиры и ее гостья). По предварительным данным, признаков насильственной смерти на них не выявлено.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание произошло из-за неосторожного курения. Площадь пожара составила 6 "квадратов".