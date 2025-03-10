Гибель двух женщин на пожаре в Нижнем Новгороде закончилась проверкой СК

Следственный комитет начал проверку после трагического пожара в Приокском районе Нижнего Новгорода, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Возгорание произошло днем 13 марта во 2-м Кемеровском переулке. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек.
На месте происшествия обнаружены тела двух женщин (хозяйка квартиры и ее гостья). По предварительным данным, признаков насильственной смерти на них не выявлено.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание произошло из-за неосторожного курения. Площадь пожара составила 6 "квадратов".
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