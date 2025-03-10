В Госдуму внесут законопроект о выплате зарплаты домохозяйкам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Российской Федерации разработан законопроект, который предусматривает выплаты в размере прожиточного минимума для граждан, занятых ведением домашнего хозяйства. В скором времени его внесут в Госдуму, сообщает телеканал "360".

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ежемесячное пособие должно быть установлено в размере прожиточного минимума. Эта мера поддержки направлена на тех, кто постоянно проживает в России вместе с членами семьи и полностью отвечает за ведение домашнего хозяйства.

Под термином "домашнее хозяйство" авторы проекта подразумевают приготовление пищи, стирку, шитьё, уход за одеждой, обувью и уборку жилья. Также предлагается учитывать затраты времени на покупку продуктов, товаров и услуг, уход за детьми и пожилыми родителями.