Нижегородцы подали 42 заявки на грантовый конкурс "Города со знаком плюс" Общество

Компания Эн+ завершила прием заявок на федеральный грантовый конкурс «Города со знаком плюс». От Нижнего Новгорода поступило 42 заявки, из которых 12 – по теме «досуг», по 11 – в направлениях «общество» и «образование» и 8 - на экологическую тематику. Всего на конкурс подано 263 заявки из нескольких регионов России.

В этом году общий грантовый фонд конкурса вырос до 100 млн рублей, каждая заявка-победитель получит финансирование от 3 до 5 млн. Региональный менеджер конкурса в Нижнем Новгороде Наталия Носкова рассказала: «Участники из Нижнего Новгорода подали большое количество разнообразных проектов. К примеру, много заявок поступило на проведение фестивалей: «Фестиваль современной городской культуры URBANBEAT», планируемый к проведению 18-19 октября 2025 года в формате брейк-баттла, Международный экологический телефестиваль «Территория завтра», Фестиваль дополнительных образовательных программ судостроительной направленности и яхтинга для школьников «Паруса над Сормовом» , «Спортивный фиджитал фестиваль» , «Семейный экофестиваль «АртЛуга — Место силы».

В этом году эксперты отмечают высокий уровень проработанности заявок и большое количество команд-участников, уже имеющих опыт реализации грантовых проектов.

Так, на конкурс поступило несколько заявок, посвященных социально-незащищенным группам населения, а также инклюзии и сплочению детских коллективов. Комплексный подход предлагает проект «Как быть с другим - вовлечение студентов и молодых специалистов профильных специальностей в развитие инклюзивной среды», в рамках которого авторы проекта хотят провести обучение студентов и молодых специалистов методам практической работы с людьми с ментальными нарушениями с дальнейшей стажировкой.

Многие проекты уже показывают результаты по работе с людьми ОВЗ - проект «Снизу вверх» по адаптивным занятиям скалолазания с детьми на скалодроме «Ладъ», проект «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с ДЦП», проект «Школа бега ИНКЛЮЗИУМ».

По словам экспертов, в этом году высокий интерес к конкурсу проявили муниципальные организации культуры и образования. В направлении «Образование» в числе наиболее ярких инициатив отмечают «Технолаб «ЭкоУмно»» от АНО «ДИАДА»: по проекту в четырех школах будут созданы площадка для переработки пищевых отходов с использованием технологий ускоренной биоферментации и дегидрации, и сам «Технолаб» будет оснащен «умными» экотренажёрами для переработки различных видов отходов.

Среди экологических проектов внимание экспертов привлекли сразу несколько идей. Это проект от победителей прошлого конкурса экологических проектов «Драйверы зеленых перемен». Из новых интересных участников в номинации «Экология» - АНО "АСИРИС" с проектом по установке контейнерных зеленых экосистем на одной из старинных улиц города, АНО «От корней к кроне» с проектом «Онлайн игра-тренажер «Экология» с образовательным форматом подготовки экологов, БФ «Лотос» с проектом по раздельному сбору отходов «Пластик, сдавайся!» и другие.

Несколько заявок на реализацию проектов в Нижнем Новгороде поступило от иногородних заявителей. Так, краеведческий фонд «Наш Урал» предложил проект «Пешком по Нижнему Новгороду: гуляем и влюбляемся в город», московская АБНО «Регион заботы» хотела бы организовать в нижегородских интернатах для людей с ментальными нарушениями волонтерскую службу заботы. Благотворительный фонд «Больше чем можешь» из Чертаново хотел бы проводить спортивные занятия для людей с ДЦП при поддержке атлетов-наставников.

«Нас радует, что со многими участниками конкурса у нас в дальнейшем складываются партнерские отношения, и мы продолжаем взаимодействие уже после реализации проектов. Так, мы сейчас активно сотрудничаем с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом. Команда ВУЗа также подала заявку на конкурс и в этом году. Они готовы открыть на базе университета «Мастерскую Эн+ по развитию экологического, инженерного и дизайн-мышления». Как энергетиков нас не мог не заинтересовать проект ННГУ им. Лобачевского по разработке базы для музея теплоэнергетики. Всем участникам конкурса мы желаем удачи и с нетерпением ждем результатов первого отборочного этапа», - рассказал генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» (входит в холдинг Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Экспертиза проектов будет проводиться до 31 марта. В апреле участников ждет полуфинал с защитой проектов. Победителей объявят в мае.

Напомним, энергометаллургический холдинг Эн+ проводит грантовый конкурс в городах своего присутствия для развития и поддержки организаций и компаний, которые готовы улучшать существующие и создавать новые городские сервисы и общественные пространства. С 2020 года Эн+ в рамках грантового конкурса поддержала 91 проект. Совокупный грантовый фонд составил 85 млн рублей.