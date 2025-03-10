Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу 14 марта

В аэропорту "Нижний Новгород" (Стригино) в 12:36 по московскому времени сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничительные меры вводились в целях обеспечения безопасности гражданских авиарейсов.
Во время действия запрета три самолета были направлены на запасные аэродромы.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта приняли все необходимые меры для сохранения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.
Ранее нижегородцам напомнили о мерах безопасности при обнаружении беспилотников.
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