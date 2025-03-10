Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу 14 марта Общество

В аэропорту "Нижний Новгород" (Стригино) в 12:36 по московскому времени сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничительные меры вводились в целях обеспечения безопасности гражданских авиарейсов.

Во время действия запрета три самолета были направлены на запасные аэродромы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта приняли все необходимые меры для сохранения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.

Ранее нижегородцам напомнили о мерах безопасности при обнаружении беспилотников .