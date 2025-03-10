LTE запустили еще в пяти селах Тонкинского района Экономика

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LTE запустили в пяти селах Тонкинского района. Им обеспечены население, школы и фельдшерско-акушерские пункты, сельские клубы и библиотеки, почтовые отделения и другие важные учреждения сел Большое Содомово, Бердники, Пахутино, Кодочиги и Старые Краи.

Более 1,4 тысячи человек получили доступ к 4G после запуска LTE цифровой системой МТС. Это улучшит качество жизни сельчан и даст новые возможности для развития удаленных территорий.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что компания продолжает развивать сеть в удаленных районах Нижегородской области, а Тонкинский район - один из самых отдаленных в регионе.

"Его уникальность заключается в сохранении самобытной культуры. На этой земле исторически проживают представители различных народов: потомки старообрядцев, марийцы и другие этнические группы. Все они бережно хранят культурное наследие своих предков, а народные праздники стали ярким воплощением многовековых традиций", - сказал Андрей Белов.

Высокоскоростной мобильный интернет помогает жителям получать дистанционное образование, развивать онлайн-бизнес, пользоваться цифровыми госуслугами и делиться культурным наследием своего района с широкой аудиторией.