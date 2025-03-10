Лукашенко и Путин планируют посетить Форум регионов в Нижнем Новгороде Политика

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен приехать на Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации. Информацией поделилась сенатор Ольга Щетинина в своем телеграм-канале.

Также ожидается участие президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Лукашенко может приехать в приволжскую столицу на открытие Генконсульства Беларуси.

Напомним, в январе 2025 года Александр Лукашенко был переизбран на пост президента Республики. С этим его поздравил нижегородский губернатор Глеб Никитин.