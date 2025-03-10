В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
14 марта 2025 13:48  [291] Лукашенко и Путин планируют посетить Форум регионов в Нижнем Новгороде
13 марта 2025 16:09  [278] Евгений Лебедев: "Вопросам комфорта и безопасности людей нужно уделять первостепенное внимание"
13 марта 2025 10:32  [353] Евгений Люлин: "Предложения молодежи будут учтены при формировании региональной промышленной политики"
13 марта 2025 09:06  [468] "Единая Россия" приостановила членство в партии ректора РАНХиГС Парамонова
12 марта 2025 13:19  [295] Евгений Люлин: "Регионы Приволжья внедряют искусственный интеллект в законотворческую сферу"
12 марта 2025 11:53  [344] "Единая Россия" и ВАРМСУ подписали соглашение о сотрудничестве
12 марта 2025 11:28  [438] Обращение с отходами в Нижегородской области обсудили Никитин и Козлов
11 марта 2025 12:26  [470] Трамп обошел Путина по числу упоминаний в русскоязычном Telegram
11 марта 2025 12:13  [419] Нижегородское Заксобрание могут наделить правом изменять границы районов
11 марта 2025 11:06  [426] Глеб Никитин вошел в число лидеров рейтинга политической устойчивости губернаторов
Политика

Лукашенко и Путин планируют посетить Форум регионов в Нижнем Новгороде

14 марта 2025 13:48  [291] Политика

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен приехать на Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации. Информацией поделилась сенатор Ольга Щетинина в своем телеграм-канале.

Также ожидается участие президента России Владимира Путина.  

Ранее сообщалось, что Лукашенко может приехать в приволжскую столицу на открытие Генконсульства Беларуси.

Напомним, в январе 2025 года Александр Лукашенко был переизбран на пост президента Республики. С этим его поздравил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Владимир Путин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph