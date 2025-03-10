Лукашенко и Путин планируют посетить Форум регионов в Нижнем Новгороде

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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен приехать на Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации. Информацией поделилась сенатор Ольга Щетинина в своем телеграм-канале.
Также ожидается участие президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Лукашенко может приехать в приволжскую столицу на открытие Генконсульства Беларуси.
Напомним, в январе 2025 года Александр Лукашенко был переизбран на пост президента Республики. С этим его поздравил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
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