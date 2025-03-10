Бастрыкин поручил проверить проблему с жильем для нижегородских сирот Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту невыдачи жилья сиротам в Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале силового ведомства.

Поводом для проверки стало участие жительницы Кулебак Елены С. в телепрограмме Андрея Малахова (16+). Женщина рассказала, что 20 лет искала сестру, с которой их разлучили в детстве. Их мать вела асоциальный образ жизни, из-за чего детей забрали из семьи: одну девочку удочерили, а другая воспитывалась в детском доме. Позже выяснилось, что у них есть еще и брат.

В ходе передачи затронули проблему своевременного обеспечения сирот жильем. Следственный комитет заинтересовался ситуацией и инициировал проверку.

Разобраться в вопросе поручено руководителю нижегородского управления СК Айрату Ахметшину. О результатах проверки доложат Бастрыкину.