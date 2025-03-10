"Торпедо" поборется с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина Спорт

Нижегородское "Торпедо" завершило регулярный чемпионат КХЛ на восьмом месте в Западной конференции. Это гарантировало команде участие в плей-офф, где ее соперником станет ярославский "Локомотив", занявший первую строчку.

Серия (6+) стартует 27 марта в Ярославле. Второй матч также пройдет на льду "Локомотива" 29 марта. Затем команды переедут в Нижний Новгород, где сыграют 31 марта и 2 апреля. В дальнейшем игры будут чередоваться по схеме "через день", пока одна из команд не одержит четыре победы.

Этот плей-офф станет повторением серии 2017 года, когда "Локомотив" выбил "Торпедо" из Кубка Гагарина на той же стадии. Тогда ярославцы выиграли дважды дома со счетом 2:1, а затем одержали победы в Нижнем Новгороде в овертаймах – 3:2. Теперь нижегородцы попытаются взять реванш.