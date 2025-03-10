Двухлетнюю девочку с ожогами 40% тела доставили в Нижний Новгород

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Вертолет санавиации экстренно перевез двухлетнего ребенка из Саратова в ожоговый центр ПИМУ.
Девочка получила термоингаляционную травму во время пожара. У нее диагностированы ожоги II-III степени, покрывающие 40% поверхности тела. Треть повреждений представляет собой глубокие термические раны, требующие хирургического вмешательства.
В настоящее время ребенок находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
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