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Общество

Двухлетнюю девочку с ожогами 40% тела доставили в Нижний Новгород

14 марта 2025 16:00  [47] Общество
Двухлетнюю девочку с тяжелыми ожогами доставили в Нижнем Новгороде

Фото: скриншот видео ПИМУ

Вертолет санавиации экстренно перевез двухлетнего ребенка из Саратова в ожоговый центр ПИМУ. 

Девочка получила термоингаляционную травму во время пожара. У нее диагностированы ожоги II-III степени, покрывающие 40% поверхности тела. Треть повреждений представляет собой глубокие термические раны, требующие хирургического вмешательства.  

В настоящее время ребенок находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

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Теги:
Дети ПИМУ
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