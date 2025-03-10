Двухлетнюю девочку с ожогами 40% тела доставили в Нижний Новгород Общество

Фото: скриншот видео ПИМУ

Вертолет санавиации экстренно перевез двухлетнего ребенка из Саратова в ожоговый центр ПИМУ.

Девочка получила термоингаляционную травму во время пожара. У нее диагностированы ожоги II-III степени, покрывающие 40% поверхности тела. Треть повреждений представляет собой глубокие термические раны, требующие хирургического вмешательства.

В настоящее время ребенок находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.