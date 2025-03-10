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Общество

Вскрылась жуткая правда о детском доме "Надежда" в Нижнем Новгороде

14 марта 2025 16:24  [151] Общество

Фото: pixabay.com

В Автозаводском детском доме-интернате "Надежда" вскрылись серьезные нарушения, касающиеся обращения с воспитанниками. Советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер рассказала pravda-nn.ru о жестких порядках, в которых жили дети, и о проблемах, которые долгое время скрывались за фасадом образцового учреждения.  

По словам Федермессер, руководство интерната долгое время препятствовало проверкам и визитам общественников. Когда же команде "Региона Заботы" удалось попасть внутрь, стало ясно, что за благополучной официальной картиной скрывается жесткая система контроля. Дети находились в изоляции, любые их передвижения фиксировались в специальных журналах. Атмосфера учреждения больше напоминала режимное учреждение, чем место, где растут дети.  

Особенно поразила советника губернатора эмоциональная подавленность воспитанников. По ее словам, дети выглядели так, будто им запрещено выражать какие-либо эмоции. Они не общались с посетителями, не жаловались и не проявляли никакой самостоятельности. Многие из них находились под постоянным воздействием нейролептиков, которые угнетали их активность и эмоциональную реакцию.  

Во время посещения интерната сотрудники "Региона Заботы" столкнулись с тем, что детей буквально привязывали к кроватям и поручням, чтобы контролировать их поведение. Одна из воспитанниц, девочка по имени Маша, была "скована" джинсами и колготками, так как отказалась ехать в психиатрическую больницу.  

После смены руководства в "Надежде" начались изменения. Новое руководство открыло двери между отделениями, к тяжелым детям прикрепили тьюторов, а родителям теперь разрешено беспрепятственно встречаться с детьми. Также в интернате начали подбирать подходящие средства реабилитации, включая инвалидные коляски, соответствующие потребностям детей.  

Нюта Федермессер отмечает, что проблемы детского дома нельзя решить простым ремонтом или закупкой новых вещей. Годы изоляции и контроля нанесли воспитанникам серьезный вред, и вернуть их к нормальной жизни будет сложной и долгой работой.

Ранее сообщалось, что экс-директора нижегородского детдома Михаила Жинько задержали за незаконное выделение земли в феврале 2025 года.

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Теги:
Дети детский дом
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