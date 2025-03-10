Евгений Люлин: "С каждым годом квалифицированные кадры для беспилотной отрасли становятся все более востребованными" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В рамках мероприятий Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 13 марта посетил Ульяновский Авиационный колледж, на базе которого работает Межрегиональный центр компетенций.

Это ведущее учебное заведение профессионального образования Ульяновской области. В колледже активно развивается специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В мае 2024 года на базе колледжа стартовала практическая часть обучения по программе подготовки педагогических работников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем для образовательных организаций из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Самарской, Саратовской и Ульяновской области.

Как рассказала директор Ульяновского авиационного колледжа – Межрегионального центра компетенций Наталья Китаева, обучение стало возможным благодаря тому, что Ульяновская область прошла отбор на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета для реализации региональных проектов в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Всего с мая по октябрь 2024 года на базе колледжа прошли обучение около 400 педагогических работников. В этом проекте также участвуют предприятия – помогают развивать материально-техническую базу, составлять учебные планы и программы.

Участниками проекта также стали 17 школ Ульяновской области – ребята будут заниматься в кружках, изучать строение БПЛА, программирование, конструирование, обслуживать беспилотные летательные аппараты и учиться ими управлять.

Евгений Люлин вместе с председателями законодательных органов власти ПФО осмотрел участок сборки беспилотной техники. Кроме того, в спортивном зале для законодателей округа была проведена динамическая демонстрация работы беспилотной техники, произведенной в Ульяновске.

«Развитие беспилотной отрасли – залог укрепления технологического суверенитета страны. В настоящее время дроны используются в различных отраслях – сельском хозяйстве, строительстве, транспортной сфере, в военных целях. В Нижегородской области дроны уже доставляют в больницы медицинские материалы для проведения анализов, мониторят мусорные полигоны. Для того, чтобы еще более эффективно развивать это направление, необходимо усиливать работу по подготовке квалифицированных специалистов, занимающихся разработкой и управлением БПЛА, применять самые современные технологии и оборудование. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030-му году подготовить порядка миллиона специалистов для этой отрасли. Сегодня мы, побывав в Межрегиональном центре компетенций, убедились, что в Ульяновске этой теме уделяется серьёзное внимание. Необходимо тиражировать этот успешный опыт не только в Приволжье, но и по всей России», – подчеркнул координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.