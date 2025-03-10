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Общество

Нижегородская область расширяет сотрудничество в сфере туризма с Крымом и Ставропольем

14 марта 2025 20:00  [338] Общество

Фото: Мария Атяпшева

Нижегородская область заключила соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Республикой Крым и Ставропольским краем. Документы подписали 14 марта в рамках XX Международной выставки-форума гостеприимства "Интурмаркет", который проходит в Нижнем Новгороде.  

Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, соглашение с Крымом направлено на создание единой информационной среды для развития туризма между регионами. Взаимодействие со Ставропольским краем предполагает совместную работу над улучшением туристической инфраструктуры и продвижением маршрутов.  

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что такие соглашения открывают новые перспективы для развития отрасли. По его словам, регионы смогут обмениваться опытом, разрабатывать уникальные маршруты и повышать туристическую привлекательность. Он подчеркнул, что совместная работа вписывается в задачи национального проекта "Туризм и гостеприимство".  

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий напомнил, что соглашение с Нижегородской областью было подписано в преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он выразил уверенность, что межрегиональные туристические маршруты укрепят деловые связи и увеличат туристический поток. По его словам, жители Приволжья часто выбирают отдых на крымских побережьях, а крымчане интересуются путешествиями по Волге.  

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов подчеркнул, что сотрудничество с Нижегородской областью поможет объединить природный потенциал Кавказских Минеральных Вод с богатым культурно-историческим наследием региона. Он отметил, что авиасообщение между Минеральными Водами и Нижним Новгородом способствует росту турпотока. Совместная работа над улучшением сервиса и внедрением инновационных решений, по его словам, создаст новые возможности для отрасли.  

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров, производство туристического оборудования и повышение качества сервиса. В него входят пять федеральных направлений: развитие гостиничного фонда и инфраструктуры, проект "5 морей и озеро Байкал", поддержка отечественного производства для индустрии туризма, повышение туристической привлекательности страны и подготовка специалистов.

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Теги:
Нацпроект Сотрудничество Туризм
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