Сергей Безруков приедет в Большое Болдино Афиша

С 6 по 8 июня в Большом Болдине Нижегородской области во второй раз состоится Большой международный фестиваль искусств "Пушкин без границ" (6+). Он станет площадкой для воплощения проектов, посвященных творческому наследию Александра Пушкина. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Организаторами фестиваля выступают АНО "Болдинская вотчина", музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" и администрация Большеболдинского муниципального округа. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа фестиваля будет мультижанровой. Среди главных событий — две театральные премьеры, которые пройдут в усадьбе сына поэта, А.А. Пушкина, во Львовке.

Гостей ждет мультимедийный спектакль-перформанс "Пишу вам", поставленный режиссером Виталием Лабутиным на основе болдинских писем Пушкина, а также музыкальная фантазия по мотивам неоконченной повести "Египетские ночи", созданная перкуссионистом и мультиинструменталистом Петром Главатских.

В фестивале планирует участвовать народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра и мастер ВГИКа Сергей Безруков.

Также запланированы два спецпроекта. Один из них — театральная лаборатория для студентов творческих вузов и молодых специалистов Нижегородской области. Второй — серия видеоподкастов "Пушкин без границ", в которых представители разных сфер культуры обсудят влияние творчества поэта на современность. Записи будут доступны во "ВКонтакте" и выйдут в эфире телеканала "Нижний Новгород 24".

Первый фестиваль "Пушкин без границ" прошел в 2024 году и был посвящен 225-летию со дня рождения Пушкина и 75-летию музея-заповедника "Болдино". Тогда мероприятие посетили 16 тысяч человек, а программа включала более 20 театральных постановок и 15 концертных выступлений.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков исполнит военные песни в Нижнем Новгороде 9 мая.