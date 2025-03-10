Захоронения нижегородских ветеранов приведут в порядок к 80-летию Победы Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

13 марта в Ульяновске прошло X заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. В нем принял участие председатель Заксобрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин. Основной темой встречи стала подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества молодежь округа активно включается в патриотическую работу. Молодые парламентарии, общественные организации и поисковые отряды объединяют усилия, чтобы увековечить память Героев. Одним из первых инициативных проектов стало предложение Молодежного парламента при ЗСНО о благоустройстве захоронений ветеранов. Идею поддержали Русская православная церковь и движение "Движение первых". В рамках проекта запланированы просветительские мероприятия, посвященные подвигу нижегородцев на фронтах Великой Отечественной войны.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что в регионах округа реализуется множество патриотических инициатив, однако часто они не имеют единой координации. Он подчеркнул, что приведение в порядок воинских захоронений станет важным шагом в сохранении исторической памяти. К этой работе планируется привлечь молодежные организации, школьников и студентов, чтобы они могли не только ухаживать за памятными местами, но и изучать подвиги своих предков, противостоя искажениям истории.

На заседании также обсудили важность сохранения памяти о трудовом подвиге тружеников тыла. Молодые парламентарии предложили провести выставки и тематические мероприятия, посвященные вкладу советских граждан в Победу.

Особое внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции, чьи подвиги продолжают традиции российского воинства. Встречи с военнослужащими и посещение музеев станут важной частью воспитательной работы с молодежью.

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев призвал участников заседания подходить к вопросам патриотического воспитания комплексно и видеть в юбилейных мероприятиях не только торжественные события, но и возможность для разработки новых законодательных инициатив. По его словам, 80-летие Победы должно стать поводом для выработки мер по сохранению исторической памяти и формированию у молодежи прочных патриотических убеждений.

Кроме того, было отмечено, что празднование юбилея выйдет на международный уровень. Ассоциация молодежных парламентов ПФО совместно с Молодежным советом при Национальном Собрании Республики Беларусь создала рабочую группу для обсуждения вопросов противодействия фальсификации истории. В июне в Нижнем Новгороде пройдет Форум регионов России и Беларуси, где представители молодежи двух стран обсудят дальнейшее сотрудничество.

Координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко отметил, что взаимодействие с белорусскими коллегами позволит реализовать совместные проекты по сохранению исторической правды. По его словам, важно, чтобы молодые люди знали историю такой, какой она была на самом деле, и могли противостоять попыткам ее искажения.

В завершение заседания участники проанализировали план мероприятий к 80-летию Победы, изучили опыт "Волонтеров Победы" и договорились о проведении совместных акций. Молодые парламентарии уверены, что объединенные усилия позволят достойно отметить юбилей и сохранить память о героизме предков.