Евгений Люлин: "Для поддержки отрасли беспилотной авиации необходимо консолидировать усилия регионов и федерации" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Ульяновске 14 марта состоялось пленарное заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Провел заседание координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В работе Ассоциации принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Одной из главных тем обсуждения стала реализация Стратегии развития беспилотной авиации в субъектах РФ Приволжского федерального округа, поддержка производителей БАС и разработка мер поддержки специалистов инженерных направлений, занимающихся разработкой БАС для хозяйствующих субъектов экономики.

Перед началом заседания участники мероприятия осмотрели выставку беспилотной техники производителей Ульяновской области.

«В России есть все необходимые ресурсы для развития беспилотной авиации – потенциал наших учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, частных технологических предпринимательских бюро. Но чтобы этот процесс шел боле эффективно, необходимо расширять меры государственной поддержки. Вспомните, как помогли, какой придали импульс принятые на федеральном и региональных уровнях решения для развития ИТ-отрасли! Такой же подход необходим и для развития отрасли БАС. Кроме того, необходимо развивать производственные площадки в регионах, чтобы иметь возможность в короткие сроки выполнять государственный заказ», - подчеркнул координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Сегодня в ряде регионов ПФО – Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане установлены экспериментально-правовые режимы по эксплуатации беспилотников. В Нижегородской области беспилотник впервые доставил материалы для проведения исследований из районной больницы в областной медицинский центр менее чем за 10 минут. Нижегородцы одними из первых с помощью дронов создали систему удаленного мониторинга мусорных полигонов. В регионе построен один из первых дронопортов – станция базирования беспилотников – для удалённого наблюдения за объектами. В Удмуртии, занимающей лидирующие позиции по производству беспилотников, готовятся к созданию промышленного кластера «Русские беспилотные системы». Идея одобрена Агентством стратегических инициатив. В Оренбургской области, газонефтедобывающем регионе, дроны ежедневно мониторят газо- и нефтепроводы.

Сегодня многие субъекты РФ и госучреждения отмечают необходимость расширения направлений применения дронов. Беспилотные авиационные системы упрощают работу в логистике, мониторинге, цифровизации, патрулировании. Ассоциация законодателей ПФО рекомендует всем субъектам Приволжского округа проработать вопросы расширения использования беспилотников на своих территориях.

В регионах округа многое делается для привлечения молодых кадров в сферу беспилотной авиации. Так, в Республике Марий Эл для определения траектории профессионального развития от ученика школы до специалиста БАС разработана карьерная карта обучающегося, учитывающая все возможные точки его профессионального роста. Вместе с тем, для всех регионов становится актуальным вопрос разработки программ профессионального и высшего образования в сфере производства и эксплуатации беспилотных систем. Поэтому законодатели ПФО рекомендовали Правительству Российской Федерации организовать соответствующую работу.

«Во многих регионах ПФО разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем предоставляются различные меры поддержки. К примеру, в Нижегородской области с 1 января 2025 года на 6,5 лет снижены налоги для производителей дронов. Но необходима еще большая консолидация усилий на уровне всей России, выработка единой системы взаимодействия регионов и между собой, и с федеральным центром. Нужен единый понятийный аппарат, применяемый в сфере регулирования беспилотных авиационных систем. Важно оптимизировать процедуру предоставления земельных участков для размещения посадочных площадок для беспилотников, обеспечить комплексное развитие инфраструктуры для их эксплуатации. Предоставить налоговые льготы и преференции в госзакупках. Обеспечить льготное кредитование проектов по разработке или внедрению отечественной компонентной базы. Мы видим потребность в дополнительной господдержке опытно-конструкторских и научно-исследовательских проектов, процесса формирования системы подготовки профессиональных кадров для отрасли. Все предложения, выработанные на заседании Ассоциации законодателей ПФО, будут обобщены и направлены коллегам из федерации для дальнейшей проработки», - сообщил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.