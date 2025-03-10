Песни о женщинах зазвучат вместо звонков в нижегородских школах Общество

Фото: Александр Воложанин

В марте нижегородские школы присоединились к Всероссийской акции "Музыка вместо звонков". В течение месяца вместо привычных школьных звонков звучат фрагменты песен, посвященных женщинам. Ученики слушают такие композиции, как "Песенка мамонтенка", "Мама – первое слово", "Наши мамы", "Из чего же...", "Солнечный круг" и другие.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, акция проходит практически во всех школах региона. Помимо музыкального сопровождения, для учеников организуют тематические занятия. Например, в Березовской школе Богородского округа стартовал цикл образовательных встреч "Непобедимые", рассказывающий о роли женщин в истории.

14 марта состоялся первый урок цикла – "Сердцем и руками: женщины Великой Победы". Учащиеся 7А и 7Б классов изучили биографии женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза. Учителя рассказали ребятам о подвигах снайпера Людмилы Павличенко, летчиц Евдокии Бершанской и Марины Расковой, механика-водителя танка Марии Октябрьской. Отдельное внимание уделили фронтовым концертам, которые давала певица Клавдия Шульженко. На уроке первоклассники исполнили песню "Синий платочек".

Во второй части занятия речь шла о женщинах, трудившихся в тылу. Школьникам рассказали историю создания песни "В землянке". О том, как жили и работали женщины и дети во время войны, поделился ребенок войны Василий Отлейкин.

На уроке также затронули тему "материнского подвига". Ученики узнали историю Прасковьи Володичкиной, потерявшей на фронте девятерых сыновей. Завершением занятия стало выступление коллектива народного танца "Каблучок", который под видеоряд из фильма "Баллада о солдате" исполнил композицию "Казачья колыбельная песня".

"Мы узнали, что на войне женщины были не только медсестрами, но и снайперами, летчицами, механиками. Запомнились рассказы о детях военного времени, о том, как трудно было их матерям. Особенно тронуло совместное исполнение "Дня Победы". Теперь мы еще лучше понимаем, почему наш народ – народ-победитель", – поделилась ученица Березовской школы Карина Воронина.

Акция "Музыка вместо звонков" стартовала в ноябре 2024 года по инициативе Министерства просвещения РФ. Каждый месяц школьникам включают музыкальные композиции, посвященные определенной теме. В ноябре звучали песни Александры Пахмутовой, в декабре – музыка из балета "Щелкунчик" Чайковского, в январе – песни Международного детского центра "Артек", в феврале – патриотические композиции.

Работа по патриотическому воспитанию молодежи является одним из ключевых направлений национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.