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Экономика

Будущие нефтепереработчики посетили завод ЛУКОЙЛа в Кстове

14 марта 2025 17:38  [350] Экономика

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Слушатели программы "Моя первая профессия – оператор технологических установок" Центра опережающей профессиональной подготовки Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова посетили с экскурсией ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Мероприятие прошло в рамках проекта-победителя Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области.

Поездка на предприятие – важный этап профессионального становления юных нефтепереработчиков и уникальная возможность увидеть производство изнутри. Школьников ждала насыщенная программа: знакомство с устройством и принципами работы ключевых установок, наблюдение за процессами переработки нефти. Также будущие операторы посетили центральную заводскую лабораторию, увидели современное оборудование и узнали о методах контроля качества сырья и готовой продукции, роли лабораторных исследований в обеспечении безопасности и эффективности производства.

Визит на нефтеперерабатывающий завод стал для ребят ценным опытом, который укрепил у них интерес к выбранному делу.

«Получение первой профессии играет ключевую роль в жизни молодых людей, влияя на их дальнейшую карьеру и личное развитие. Опыт работы, возможности для профессионального роста, развитие личностных качеств и определение профессиональных интересов – всё это является важными аспектами, которые делают первую профессию неотъемлемым этапом в жизни каждого молодого человека», – отметила специалист по сопровождению программ Центра опережающей профессиональной подготовки Надежда Сомова.

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Теги:
ЛУКОЙЛ школьники
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