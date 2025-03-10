Игорь Комаров: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный" Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента России в Приволжском округе Игорь Комаров 14 марта принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО, в мероприятии участвовали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководители региональных парламентов – члены Ассоциации и представители молодежных парламентов округа.

В повестке заседания было представлено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах Приволжского федерального округа.

Игорь Комаров подчеркнул: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности – это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня «Гвардеец», «Герои Отечества», Спартакиада кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья» и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы».

Сегодня в 13 из 14 регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти, а в 6 субъектах – также на уровне муниципалитетов.

В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.

«В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлено, что не менее 70% (к 2036 г. – не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня», – отметил Игорь Комаров.

Губернатор Алексей Русских поделился опытом региона: «В Ульяновской области мы выстраиваем системную политику сохранения нравственных ориентиров на всех этапах жизни человека. Большую работу проводим по патриотическому воспитанию молодежи. К примеру, для ребят действуют грантовые программы, поддерживающие волонтёрские инициативы в сфере сохранения исторической памяти. Особое внимание мы уделяем семье. Реализуем десятки проектов, объединяющих родителей и детей, прививающих традиционные ценности и ориентиры. Также работаем над тем, чтобы Ульяновская область была примером национального единства и сплочённости – наладили тесное межведомственное взаимодействие, в том числе с общественными и религиозными организациями».

Координатор Ассоциации законодательных органов ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итоги заседания, отметил, что прозвучавшие предложения нашли отражение в рекомендациях и будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.