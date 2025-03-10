В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
14 марта 2025 18:07  [527] Минград Нижегородской области возглавила Дарья Шунаева
14 марта 2025 17:55  [202] Игорь Комаров: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный"
14 марта 2025 13:48  [884] Лукашенко и Путин планируют посетить Форум регионов в Нижнем Новгороде
13 марта 2025 16:09  [336] Евгений Лебедев: "Вопросам комфорта и безопасности людей нужно уделять первостепенное внимание"
13 марта 2025 10:32  [395] Евгений Люлин: "Предложения молодежи будут учтены при формировании региональной промышленной политики"
13 марта 2025 09:06  [524] "Единая Россия" приостановила членство в партии ректора РАНХиГС Парамонова
12 марта 2025 13:19  [336] Евгений Люлин: "Регионы Приволжья внедряют искусственный интеллект в законотворческую сферу"
12 марта 2025 11:53  [384] "Единая Россия" и ВАРМСУ подписали соглашение о сотрудничестве
12 марта 2025 11:28  [502] Обращение с отходами в Нижегородской области обсудили Никитин и Козлов
11 марта 2025 12:26  [524] Трамп обошел Путина по числу упоминаний в русскоязычном Telegram
Политика

Игорь Комаров: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный"

14 марта 2025 17:55  [202] Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента России в Приволжском округе Игорь Комаров 14 марта принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО, в мероприятии участвовали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководители региональных парламентов – члены Ассоциации и представители молодежных парламентов округа.

В повестке заседания было представлено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах Приволжского федерального округа.

Игорь Комаров подчеркнул: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности – это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня «Гвардеец», «Герои Отечества», Спартакиада кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья» и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы».

Сегодня в 13 из 14 регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти, а в 6 субъектах – также на уровне муниципалитетов.

В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.

«В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлено, что не менее 70% (к 2036 г. – не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня», – отметил Игорь Комаров. 

Губернатор Алексей Русских поделился опытом региона: «В Ульяновской области мы выстраиваем системную политику сохранения нравственных ориентиров на всех этапах жизни человека. Большую работу проводим по патриотическому воспитанию молодежи. К примеру, для ребят действуют грантовые программы, поддерживающие волонтёрские инициативы в сфере сохранения исторической памяти. Особое внимание мы уделяем семье. Реализуем десятки проектов, объединяющих родителей и детей, прививающих традиционные ценности и ориентиры. Также работаем над тем, чтобы Ульяновская область была примером национального единства и сплочённости – наладили тесное межведомственное взаимодействие, в том числе с общественными и религиозными организациями».

Координатор Ассоциации законодательных органов ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итоги заседания, отметил, что прозвучавшие предложения нашли отражение в рекомендациях и будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Игорь Комаров ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph