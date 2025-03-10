В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике №2 городской больницы №2 Дзержинска завершился первый этап капитального ремонта. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", полностью обновлены помещения четвертого этажа.

Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Кочетыгов, на этом этаже расположены ключевые диагностические кабинеты, включая рентген-диагностику и лаборатории.

"Специалисты провели ремонт инженерных систем: отопления, водоснабжения, вентиляции, заменили электропроводку и модернизировали пожарную сигнализацию. Во всех кабинетах выполнена качественная внутренняя отделка. На эти работы направили около 24,7 млн рублей", — рассказал Дмитрий Кочетыгов.

По его словам, после ремонта на четвертом этаже установили современное медицинское оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, видеоинформационный комплекс и эндоскопическую мойку. Закупка дополнительной техники обошлась в 17,7 млн рублей.

Для повышения комфорта пациентов и медперсонала в обновленных помещениях разместили новую мебель. На эти цели выделили еще 4,2 млн рублей.

Сейчас в поликлинике стартовал второй этап ремонтных работ. Он охватит помещения первого этажа, включая входную группу, регистратуру, лаборатории и кабинеты отделения медицинской профилактики.

"К осени планируем создать комфортную среду для пациентов: "открытую регистратуру", просторные и светлые коридоры, зоны отдыха, а также удобную навигацию, которая поможет без труда находить нужные кабинеты", — добавил главный врач.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению Президента РФ. Его цель — увеличение продолжительности жизни граждан к 2030 году. В рамках нацпроекта продолжается модернизация медучреждений, обновляется оборудование, внедряются современные технологии диагностики и лечения, привлекаются новые специалисты.