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14 марта 2025 20:18  [351] В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему
Общество

В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему

14 марта 2025 20:18  [351] Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике №2 городской больницы №2 Дзержинска завершился первый этап капитального ремонта. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", полностью обновлены помещения четвертого этажа.  

Как сообщил главный врач больницы Дмитрий Кочетыгов, на этом этаже расположены ключевые диагностические кабинеты, включая рентген-диагностику и лаборатории.  

"Специалисты провели ремонт инженерных систем: отопления, водоснабжения, вентиляции, заменили электропроводку и модернизировали пожарную сигнализацию. Во всех кабинетах выполнена качественная внутренняя отделка. На эти работы направили около 24,7 млн рублей", — рассказал Дмитрий Кочетыгов.  

По его словам, после ремонта на четвертом этаже установили современное медицинское оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, видеоинформационный комплекс и эндоскопическую мойку. Закупка дополнительной техники обошлась в 17,7 млн рублей.  

Для повышения комфорта пациентов и медперсонала в обновленных помещениях разместили новую мебель. На эти цели выделили еще 4,2 млн рублей.  

Сейчас в поликлинике стартовал второй этап ремонтных работ. Он охватит помещения первого этажа, включая входную группу, регистратуру, лаборатории и кабинеты отделения медицинской профилактики.  

"К осени планируем создать комфортную среду для пациентов: "открытую регистратуру", просторные и светлые коридоры, зоны отдыха, а также удобную навигацию, которая поможет без труда находить нужные кабинеты", — добавил главный врач.  

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению Президента РФ. Его цель — увеличение продолжительности жизни граждан к 2030 году. В рамках нацпроекта продолжается модернизация медучреждений, обновляется оборудование, внедряются современные технологии диагностики и лечения, привлекаются новые специалисты.

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Теги:
Минздрав Нацпроект Поликлиника
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