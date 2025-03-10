Порядок подачи обращений граждан изменят в Нижегородской области Общество

С 30 марта 2025 года в силу вступят изменения в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". В связи с этим изменится способ подачи обращений в государственные органы, сообщает пресс-служба минздрава Нижегородской области.

Теперь направлять обращения по электронной почте государственных органов и должностных лиц больше нельзя. Все обращения, которые подлежат рассмотрению по закону, принимаются только через официальный портал "Госуслуги" или "Электронную приемную" на сайте правительства Нижегородской области.

Если жалоба или заявление адресовано должностному лицу медицинской организации, его также необходимо подавать через портал госуслуг. При этом ответ на обращение может быть направлен на электронную почту, указанную гражданином.