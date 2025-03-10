Водитель "Газели" погиб в ДТП на М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на 381 км федеральной трассы М-7 "Волга" около поселка Пыра Нижегородской области примерно в 18:00 14 марта. Предварительные данные о происшествии предоставили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

23-летний водитель "Газели", двигавшийся по правой полосе в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "Газель" под управлением 43-летнего мужчины. Вторую "Газель" вынесло на левую полосу - произошло столкновение с "КамАЗом" под управлением 60-летнего водителя.

Как рассказали в ГАИ, водитель первой "Газели" получил ранения, не совместимые с жизнью. Он скончался еще до приезда скорой. Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали погибшего из искореженного авто, а также отключили аккумуляторы.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.