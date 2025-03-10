Снегопады ещё придут в Нижний Новгород на грядущей неделе

Мокрый снег прогнозируют в Нижнем Новгороде в середине предстоящей недели. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".
В начале недели в приволжской столице будет прохладно. В понедельник, 17 марта, температура воздуха утром составит -4°, днём пасмурно и +1°, а ночью возможны заморозки до -5°.
Во вторник ожидается пасмурная погода с лёгким "минусом" днём и понижением до -5...-7°ночью.
В среду выглянет солнце и ненадолго потеплеет: воздух прогреется до +2° днём, ночью при нулевой температуре пойдёт снег
В четверг, 20 марта, также ожидается снегопад вперемежку с дождём, днём будет +2...+3°, а ночью вся эта "каша" схватится при -2°.
К выходным погода улучшится. В пятницу и воскресенье будет солнечно, а в субботу — переменная облачность. Температура будет колебаться от -2° до +2°.
Самый тёплый день недели — воскресенье, 23 марта, когда выглянет солнце и воздух прогреется до +6°.
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