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Культура и отдых

"Книжный поезд" с известными писателями прибыл в Нижний Новгород 16 марта

16 марта 2025 11:27  [113] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

"Книжный поезд", посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прибыл в Нижний Новгород 16 марта. В рамках программы в Нижнем Новгороде в рамках однодневного фестиваля нижегородцы смогут пообщаться с известными писателями, среди которых Сергей Лукьяненко, Дмитрий Емец, Вера Зощенко, Валентин Постников, Олег Рой и другие.

Напомним, фестиваль "Книжный поезд 2025" проходит в формате железнодорожного путешествия. Участники отправились 13 марта из Санкт-Петербурга и завершат своё путешествие в Волгограде 19 марта.

Как рассказали прибывшие участники, главная цель их путешествия - живое общение читателей с современными авторами, обсуждение литературы, чтобы привить любовь и интерес к чтению. Россияне должны читать не менее 12 книг в год, независимо от формата книг.

"Наше дело не современную литературу продвигать, а просто чтение как занятие. Ребёнок, который читает - на голову выше других детей. А мы хотим, чтобы у нас вся страна была на голову выше других стран", - рассказала о задаче "Книжного поезда" писательница Анна Литвинова.

Олег Рой добавил, что время чтения модных книг прошло. Главное - это хорошая правильная литература, в том числе, о Великой Отечественной войне.

Гостей встретили на платформе Московского вокзала хлебом-солью, а затем участники фестивальной программы отправились на творческие встречи, круглые столы, мастер-классы и лекции, чтобы объединить нижегородцев вокруг книги.

В Нижнем Новгороде фестиваль пройдёт на площадках центра культуры "Рекорд", областной библиотеки им. Ленина, областной детской библиотеки им. Мавриной, детской библиотеке им. Горького, на площадке "Территория эмоций" в парке "Швейцария", в Школе креативных индустрий и в центральной районной библиотеке им. Панина.

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Теги:
Книги Писатель Фестиваль
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