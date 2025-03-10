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Нижегородцам напомнили о крупных штрафах за выжигание сухой травы

16 марта 2025 14:41  [146] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области стартовала акция "Останови огонь!", цель которой – снизить риск природных пожаров, включая выжигание сухой травы.

Как рассказали в региональном Минлесхозе, акция направлена на формирование экологической культуры, гражданской ответственности и бережного отношения к окружающей среде. В регионе пройдут мероприятия для повышения осведомлённости граждан.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв отметил, что основная причина лесных пожаров – неосторожное обращение с огнём. В 2024 году произошло 28 лесных пожаров из 41. Минлесхоз продолжит объяснять жителям важность соблюдения правил пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф: для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. В период пожароопасного сезона весь личный состав будет работать в усиленном режиме.

Для контроля за лесопожарной обстановкой работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, куда можно сообщить об обнаруженных очагах возгорания в лесах. Телефоны горячей линии: 8 (800) 100 94 00 и 8 (831) 430-01-23.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары
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