Нижегородцев пригласили на вебинары по противодействию интернет-мошенничеству Общество

Жители Нижегородской области могут узнать о методах борьбы с интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством на специальных вебинарах. Эти онлайн-уроки организованы в рамках проекта "Перезвони сам", который был создан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Видеоматериалы для вебинаров были подготовлены совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. Проект "Перезвони сам" предоставляет гражданам и их близким актуальную информацию о различных схемах мошенничества и полезные инструменты для противодействия им.

Вебинары охватывают широкий спектр проблем, связанных с мошенничеством. Участники могут задать вопросы экспертам и получить ответы в режиме реального времени.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие темы вебинаров:

"Мошенничество при покупке автомобиля";

"Как не стать жертвой мошенников? Разбор реальных историй".

На сайте проекта https://sam.mos.ru/ собраны реальные истории из жизни, чёткие инструкции и советы экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни.

Кроме того, на информационных ресурсах программы кибергигиены можно узнать об основах личной информационной безопасности. Информация размещена на чайте Госуслуги по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity.