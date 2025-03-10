Молодёжь нижегородской "Чайки" уверенно обыграла "Сибирских Снайперов"

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МХК "Чайка" из Нижнего Новгорода приближается к завершению регулярного чемпионата. К сегодняшнему дню команде Дмитрия Гоголева осталось провести четыре игры на первом этапе сезона.
В двух из этих матчей "Чайке" предстояло встретиться с "Сибирскими Снайперами" , которые борются за выход в плей-ин. У команды из Новосибирска 39 очков после 48 игр и девятое место в Золотом дивизионе. "Чайка" же вернулась на четвёртую строчку: 70 очков после тех же 48 игр.
Перед сегодняшней игрой "Чайка" выиграла две домашние игры подряд, и матч 16 марта продлил эту серию.
Гости пытались сопротивляться, но мастерство нижегородцев оказалось выше, и итоговый счёт — 5:2 в пользу "Чайки". В составе хозяев шайбы забросили Макар Ополинский (дубль), Макар Глазунов, Глеб Стафеев и Артём Кулябин.
Уже завтра, 17 марта, команды проведут повторный матч. Встреча начнётся в 18:00 во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко.
А плей-офф Кубка Харламова начнётся со 2 апреля.Напомним, нижегородский клуб "Чайка" является двукратным обладателем главной награды Молодёжной хоккейной лиги - Кубка Харламова (2014/15 и 2022/23); серебряным призёром (2015/16); бронзовым призёром (2023/2024).
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