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Спорт

Молодёжь нижегородской "Чайки" уверенно обыграла "Сибирских Снайперов"

16 марта 2025 16:35  [40] Спорт

Фото: соцсети МХК "Чайка"

МХК "Чайка" из Нижнего Новгорода приближается к завершению регулярного чемпионата. К сегодняшнему дню команде Дмитрия Гоголева осталось провести четыре игры на первом этапе сезона.

В двух из этих матчей "Чайке" предстояло встретиться с "Сибирскими Снайперами" , которые борются за выход в плей-ин. У команды из Новосибирска 39 очков после 48 игр и девятое место в Золотом дивизионе. "Чайка" же вернулась на четвёртую строчку: 70 очков после тех же 48 игр.

Перед сегодняшней игрой "Чайка" выиграла две домашние игры подряд, и матч 16 марта продлил эту серию.

Гости пытались сопротивляться, но мастерство нижегородцев оказалось выше, и итоговый счёт — 5:2 в пользу "Чайки". В составе хозяев шайбы забросили Макар Ополинский (дубль), Макар Глазунов, Глеб Стафеев и Артём Кулябин.

Уже завтра, 17 марта, команды проведут повторный матч. Встреча начнётся в 18:00 во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко.

А плей-офф Кубка Харламова начнётся со 2 апреля.

Напомним, нижегородский клуб "Чайка" является двукратным обладателем главной награды Молодёжной хоккейной лиги - Кубка Харламова (2014/15 и 2022/23); серебряным призёром (2015/16); бронзовым призёром (2023/2024).

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Теги:
ХК Чайка Хоккей
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