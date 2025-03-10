"Газель" протаранила Hyundai на трассе под Бором: шесть человек в больнице Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Шесть человек, включая ребенка, получили травмы в результате крупного ДТП на трассе Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Нижегородской области.

Авария произошла 16 марта около трех часов дня. Водитель Hyundai Solaris собирался повернуть налево, когда в его автомобиль на высокой скорости врезалась «Газель». От удара иномарку отбросило через разделительную полосу прямо на встречный поток.

На встречной полосе Hyundai столкнулся с ВАЗ-2112. Столкновение оказалось настолько мощным, что медицинская помощь понадобилась шести людям.

Среди пострадавших — водители обеих легковушек, их пассажиры, а также шестилетняя девочка. Все они были доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства происшествия.