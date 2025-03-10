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Происшествия

"Газель" протаранила Hyundai на трассе под Бором: шесть человек в больнице

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Фото: ГАИ по Нижегородской области

Шесть человек, включая ребенка, получили травмы в результате крупного ДТП на трассе Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Нижегородской области.  

Авария произошла 16 марта около трех часов дня. Водитель Hyundai Solaris собирался повернуть налево, когда в его автомобиль на высокой скорости врезалась «Газель». От удара иномарку отбросило через разделительную полосу прямо на встречный поток.  

На встречной полосе Hyundai столкнулся с ВАЗ-2112. Столкновение оказалось настолько мощным, что медицинская помощь понадобилась шести людям.  

Среди пострадавших — водители обеих легковушек, их пассажиры, а также шестилетняя девочка. Все они были доставлены в больницу.  

Сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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Теги:
ДТП
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