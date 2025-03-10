Ясная погода и потепление ждут нижегородцев на рабочей неделе Общество

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе ожидают солнечные дни и постепенное повышение температуры. По данным сервиса "Яндекс Погода", с 17 по 21 марта в городе установится комфортная весенняя погода.

В понедельник, 17 марта, днем температура составит 0...+1 градус, возможен небольшой снег. К вечеру похолодает до -1...0 градусов, а небо останется затянутым облаками.

Во вторник, 18 марта, дневная температура будет держаться в пределах -1...0 градусов, а к вечеру похолодает до -3...-1 градусов. Однако ночью ожидается прояснение, но при этом мороз усилится до -6 градусов.

В среду, 19 марта, воздух прогреется до +2...+4 градусов, а небо будет малооблачным. Вечером станет чуть прохладнее — около +1...+2 градусов.

В четверг, 20 марта, ожидается солнечный день, а столбики термометров поднимутся до +3...+4 градусов. Вечером температура немного снизится до 0...+2 градусов.

В пятницу, 21 марта, будет пасмурно, но тепло: днем воздух прогреется до +6 градусов, а вечером температура составит +3...+5 градусов.

В целом рабочая неделя обещает быть комфортной, с преобладанием ясной и теплой погоды.